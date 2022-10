Com novo visual, Flavia Pavanelli posa com look ousado e impressiona: "Gata"

Atriz e influenciadora Flavia Pavanelli exibiu o novo visual ao posar com um look ousado na web

Redação Publicado em 18/10/2022, às 11h36 - Atualizado às 11h36

Nesta terça-feira, 18, a influenciadora e atriz Flavia Pavanelli(24) elevou a temperatura da web mais uma vez! Em suas redes sociais, Flavia exibiu seu novo visual e aproveitou para mostrar o look ousado para o dia.

Apostando na tendência y2k, Flávia Pavanelli surgiu com uma minissaia em tons de verde militar, combinando com um biquíni com estampa de zebra, além de um cropped pequeno.

Nos registros publicados pela atriz do SBT em seu perfil oficial do Instagram, ela também exibiu o novo visual adotado, uma franjinha estilosa!

Não demorou para os seguidores de Flavia Pavanelli marcarem presença nos comentários do post, enaltecendo a beleza da influenciadora: "Gata demais", escreveu um. "Deusaaa", ressaltou outro. "Perfeita", disse o terceiro.

Veja o novo visual de Flavia Pavanelli:

Flavia Pavanelli dá detalhes do primeiro encontro com o atual namorado

Recentemente, Flavia Pavanelli usou seus Stories do Instagram para dar detalhes do primeiro encontro com o namorado, Vitor Alves. Respondendo uma pergunta de um fã, ela falou do momento especial que viveu com o amado.

"Vocês acreditam que eu fiquei muito nervosa? Desci o elevador parecendo uma adolescente com frio na barriga fazendo isso pela primeira vez. Há muito tempo não tinha um primeiro encontro do boy buscar em casa e sairmos só nós dois e ele tranquilo. Eu não sabia nem abrir a porta do carro dele! Mas, na segunda tacinha de vinho, comecei a me soltar e desde esse primeiro encontro nunca mais desgrudamos", revelou ela no vídeo.

