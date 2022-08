Flavia Pavanelli dá detalhes do primeiro encontro com o atual namorado

Influenciadora digital Flavia Pavanelli revela detalhes do primeiro encontro com o atual namorado, Vitor Alves, e é criticada

A influenciadora digital Flavia Pavanelli (24) bateu um papo com os seus seguidores e fez algumas revelações sobre sua vida amorosa!

Nos Stories do Instagram, a atriz abriu uma caixinha de perguntas e deu alguns detalhes do primeiro encontro com o namorado, Vitor Alves, com quem assumiu o namoro recentemente. Um internauta quis sabre como foi o date, e ela respondeu: "Vocês acreditam que eu fiquei muito nervosa? Desci o elevador parecendo uma adolescente com frio na barriga fazendo isso pela primeira vez”, iniciou falando.

“Há muito tempo não tinha um primeiro encontro do boy buscar em casa e sairmos só nós dois e ele tranquilo. Eu não sabia nem abrir a porta do carro dele!”, disse ainda.

De acordo com a famosa, depois de um tempo e taças de vinho, seu nervosismo passou. “Mas, na segunda tacinha de vinho, comecei a me soltar e desde esse primeiro encontro nunca mais desgrudamos”, declarou.

Questionada como se sente em relação às opiniões dos outros sobre suas escolhas, Flavia confessou que não se importa. “Não ligo! Opiniões sempre serão opiniões, já as consequências das minhas escolhas (sendo elas positivas ou negativas), quem vive sou eu. E posso falar? No meu lugar, todos que criticam estariam fazendo o mesmo ou muito provavelmente até pior! Me importar é algo que já entendi que não vale a pena”.

Flavia e Vitor assumiram o relacionamento publicamente no dia 24 de julho. Na ocasião, ela publicou um clique sorrindo em um restaurante em Saint-Tropez, durante viagem para a França. “Eu e o motivo desse sorriso", babou ela.

