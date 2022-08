Com look transparente e justinho, Iza esbanja beleza natural em selfies

A cantora Iza exibiu o corpaço em um look amarelo justíssimo e curto em novas fotos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 16h15

Iza (31) atualizou as redes sociais com fotos deslumbrantes exibindo a sua beleza natural e chamou a atenção dos fãs. Com selfies em casa, a cantora mostrou o corpaço com um look curtinho.

A artista apostou em um macacão amarelo bem colado e com transparência, e deixou em evidência as suas curvas impecáveis. "Olar", escreveu ela na legenda.

Além disso, a voz de Dona de Mim esbanjou simpatia e felicidade ao posar com o rosto no sol.

Os fãs da musa não pouparam elogios. "Deusa", "Muito gata", "Como pode ser tão linda", "A pele chega brilha", "Sem condições", dispararam eles nos comentários.

Recentemente, Iza curtiu um passeio de barco com o marido, Sérgio Santos, e roubou a cena ao exibir o corpaço em um biquíni fininho.

IZA RELEMBRA FOTO DA INFÂNCIA E ENCANTA

Iza decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de sua infância e publicou uma foto encantadora onde ela aparece, ainda pequenininha, em clima de Festa Junina. No registro, a cantora aparecia usando um tradicional vestidinho caipira com estampa vermelha, duas trancinhas com laços no mesmo tom e uma maquiagem impecável, com direitos as pintinhas na bochecha.

