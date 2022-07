Iza ostenta curvas impecáveis durante passeio de barco com o marido

A cantora Iza deixou os fãs babando ao dividir fotos em um barco na companhia do marido, Sérgio Santos

Redação Publicado em 29/07/2022, às 14h00

Nesta sexta-feira, 29, Iza (31) está aproveitando um dia de folga com um passeio de barco ao lado do marido, Sérgio Santos.

A cantora abriu um álbum de fotos do dia e surpreendeu ao exibir o seu corpaço com um biquíni colorido. Para a ocasião, a musa elegeu um modelo roxo bem fininho para manter o bronzeado.

Em outros registros, o casal esbanjou sintonia e amor com cenas encantadoras.

"Virgo’s groove", escreveu ela na legenda da publicação fazendo referência ao álbum de Beyoncé lançado nesta sexta-feira.

Os admiradores da artista rasgaram elogios. "Que linda", "A verdadeira sereia brasileira","Maravilhosa de linda", "A beleza da gata é natural", disseram eles.

IZA SERÁ A APRESENTADORA DE ESPECIAL DOS 80 ANOS DE CAETANO VELOSO

No próximo dia 7 de agosto, Caetano Veloso (79) irá completar 80 anos de vida e para celebrar essa data, a Globo está preparando um programa especial que será transmitido pelo Globoplay e pelo Multishow, simultaneamente, com a apresentação de IZA (31).

O programa Especial Caetano Veloso 80 anos será transmitido ao vivo, diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 20:30 do domingo, 7 de agosto. Além de passar na íntegra no Globoplay e no Multshow, alguns trechos do show serão transmitidos durante o Fantástico.

