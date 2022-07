Iza derrete a web ao relembrar foto de sua infância: ''O rostinho de boneca não mudou''

Iza deixou seus fãs encantados ao relembrar um clique antigo de quando ainda era criança

Neste domingo, 31, Iza (31) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de sua infância e publicou uma foto encantadora onde ela aparece, ainda pequenininha, em clima de Festa Junina.

No registro, a cantora aparecia usando um tradicional vestidinho caipira com estampa vermelha, duas trancinhas com laços no mesmo tom e uma maquiagem impecável, com direitos as pintinhas na bochecha.

O sorriso da artista também chamou muita atenção no clique, já que não mudou nada daquela época para os dias atuais.

Na legenda, ela aproveitou para brincar com o finalzinho do mês e julho: "Passando pra avisar que ainda é julho e me encontro disponível para pamonhas, canjicas, quentões, milho verde, touro mecânico e afins."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, encantados com sua beleza: "Que linda você!", falou um. "O rostinho de boneca não mudou", escreveu outro. "A mesma carinha de sempre!", disse um terceiro.

Confira a foto antiga que Iza publicou em suas redes sociais:

