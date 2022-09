Com look ousado, Bianca Andrade se arruma para sua festa de 18 milhões de seguidores

A influenciadora Bianca Andrade irá celebrar a marca de 18 milhões de seguidores em festa com alguns fãs

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 20h23 - Atualizado às 20h24

Nesta quarta-feira, 31, Bianca Andrade irá celebrar a marca de 18 milhões de seguidores em seu Instagram com uma festa ao lado de alguns dos seus fãs.

Para isso, a influenciadora apareceu se arrumando e revelou os dois looks que irá usar na festa exclusiva para os seguidores.

As duas escolhas de look da influenciadora eram uma peça azul e uma rosa. A mãe do pequeno Cris decidiu usar o look azul primeiro, e se trocar na festa para o outro.

O look azul era um terno bem decotado na parte de cima, e na parte de baixo, a peça apenas cobria o necessário.

Nos comentários, os fãs da influenciadora adoraram os looks escolhidos para a festa! “Amei esse look”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “A festa de milhões”.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Beleza!

Recentemente, a influenciadora compartilhou algumas fotos de biquíni e elevou a temperatura nas redes sociais.

Esbanjando beleza, Bianca recebeu diversos elogios dos seguidores ao posar com um biquíni roxo de tricô em fotos tiradas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.