Com look cavadíssimo, Aline Campos esbanja curvas impecáveis na praia: "Perfeição"

A influenciadora digital Aline Campos deixou os fãs enlouquecidos ao mostrar o ensaio fotográfico que realizou na praia

Aline Camposelevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo com alguns registros do ensaio fotográfico que realizou em uma praia do Rio de Janeiro.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital ostentou suas curvas impecáveis ao surgir usando um maiô preto cavadíssimo, com abertura na barriga e nas costas, enquanto fazia diversas poses.

Ao compartilhar o vídeo com os fãs, Aline celebrou o dia produtivo de trabalho. "Manhã mais que especial", escreveu ela na legenda, recebendo diversos elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu ela. "Perfeição", falou uma fã. "Quanta beleza", afirmou uma admiradora.

Recentemente, Aline decidiu curtir o dia em meio à natureza para recarregar as energias. Ela visitou uma cachoeira em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, e se exibiu de frente e de costas enquanto usava um biquíni laranja com recortes estratégicos. Além de deixar detalhes do corpão à mostra, ela também exibiu sua coleção de tatuagens espalhadas pelo corpo. "No meu habitat natural... com energia de renovação por aqui", disse ela.

Confira a publicação:

Aline Campos expõe romance com ator de 'As Branquelas'

A influenciadora digital Aline Campos participou do podcast Papagaio Falante e contou que já viveu um relacionamento com o ator norte-americano Marlon Wayans, um dos protagonistas do filme As Branquelas. "Já tive relacionamentos sérios com pessoas muito famosas e ninguém nunca ficou sabendo", declarou a musa.

Ela contou que o affair aconteceu às escondidas e que hoje os dois mantém uma relação de amizade. "Hoje ele é meu amigo, só vou falar porque a gente não tem mais nada, ele é muito meu amigo, eu o amo de paixão. Aquele negão lindo, talentoso, maravilhoso. Ele é maravilhoso, uma pessoa incrível, e deu conta do recado", garantiu.