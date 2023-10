Aline Campos renova as energias com banho de cachoeira: ‘Potência’

Sexta-feira, 13, dá azar? Aline Campos aproveita a data para renovar as energias e dá um show de beleza em uma cachoeira

Muitas pessoas acreditam que uma sexta-feira, 13, é sinônimo de azar. Para Aline Campos a data significa exatamente o contrário! A atriz e influenciadora digital usou as redes sociais para contar que aproveitou o dia carregado de superstição para renovar as energias e dar um show de beleza em uma cachoeira em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro.

Através de seu feed do Instagram, Aline abriu um álbum de fotos de seu passeio em meio a natureza. Nos registros, a musa se exibiu de frente e de costas enquanto usava um biquíni laranja com recortes estratégicos. Além de deixar detalhes do corpão à mostra, ela também exibiu sua coleção de tatuagens espalhadas pelo corpo.

Entre os registros compartilhados, Aline provou que não apareceu na cachoeira só para fazer charme! Em um vídeo, a morena mostrou que se jogou em um mergulho para se refrescar e renovar as energias na data especial: “No meu habitat natural. Sexta-feira, 13, com energia de renovação por aqui”, disse a musa, que está sempre na natureza.

Nos comentários, os seguidores aprovaram a atitude e claro, deixaram muitos elogios para a beleza da influenciadora: “É uma potência”, disse um admirador. “Cheia de luz”, exaltou mais um. “Quando vejo cachoeira lembro de você”, comentou um terceiro. “É uma rainha da natureza”, outro seguidor suspirou com os cliques de Aline Campos, que antes assinava como Aline Riscado.

Aline Campos está solteira?

Vale lembrar que Aline Campos está solteiríssima desde o término de seu relacionamento com o modelo Jesus Luz. O ex-casal chegou a voltar depois de terminar anteriormente, tentando dar mais uma chance ao relacionamento, porém, escolheram seguir como amigos e colocaram um ponto final definitivo na relação em março deste ano.

Mas recentemente, Aline causou ao revelar que viveu um relacionamento com um ator internacional! Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, a morena contou que o affair aconteceu às escondidas e que hoje os dois mantêm uma relação de amizade; descubra quem é o famoso americano que ganhou o coração da brasileira!