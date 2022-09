Com blusa sem alça, Carolina Dieckmann dá show de beleza e para tudo: ''Parece uma pintura''

Carolina Dieckmann ostentou beleza com uma nova foto nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores

Carolina Dieckmann (44) impressionou os seguidores nesta sexta-feira, 23, ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. A atriz deu um show de beleza no clique e arrancou elogios.

Com uma blusa sem alça, a artista deixou o loiro cabelo de lado e posou com a mão no rosto. Dona de uma beleza sem igual, ela apostou em um delineador colorido, deixando os seus olhos verdes em evidência.

"Friyay", brincou ela na legenda, fazendo referência a sexta-feira.

Não demorou muito para os admiradores deixarem uma enxurrada de elogios nos comentários. "Parece até uma pintura", "Eiiiiiiitaaa mulher tá linda", "Babadoooo! A mulher mais linda desse mundo", "Você é simplesmente maravilhosa", dispararam eles.

CAROLINA DIECKMANN CELEBRA O SEU ANIVERSÁRIO DE 44 ANOS COM FESTA

A atriz Carolina Dieckmann comemorou seu aniversário de 44 anos com uma festa em sua casa no Rio de Janeiro. Ela mostrou como foi o evento em sua residência com fotos na rede social. Na publicação, em que exibiu os registros cheios de felicidade com os amigos e pessoas próximas, a loira comentou haver algum tempo que não conseguia fazer festa por conta do falecimento da mãe, Maíra, em 2019.

