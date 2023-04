Com biquíni sem alças, Bella Falconi ostenta corpo sarado ao curtir dia na praia ao lado da família

A influenciadora digital Bella Falconi ganhou elogios ao exibir o corpo sarado ao curtir um passeio em família

Bella Falconi (37) encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua família.

A influenciadora digital está curtindo alguns dias de descanso em Porto de Galinha, Pernambuco, e ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni sem alças em dia de praia com o marido, Ricardo Rocha, mais conhecido como Maguila, e com os filhos, Victoria (7) e Stella (3).

"Lavando a alma", escreveu a musa fitness na legenda da publicação, recebendo diversos elogios de seus seguidores nos comentários.

"Maravilhosa", disse uma internauta. "Que perfeita", escreveu outra. "Só a minha tela é mais trincada que o abdômen de vocês", brincou uma seguidora. "Que corpo perfeito", comentou mais uma. "Família linda", elogiou uma admiradora.

Confira as fotos de Bella Falconi de biquíni com a família:

Bella monta salão de beleza em casa

A influenciadora e empresária Bella Falconi mostrou um detalhe luxuoso de sua mansão. A estrela contou que vai construir um salão de beleza em sua propriedade e o projeto já ficou pronto. Assim, ela decidiu dividir com os fãs os detalhes da decoração luxuosa do espaço de beleza.

"Esse é o projeto do meu spa/salão que será feito na nossa casa nova! Que sonho ter um salão para receber de forma confortável e com mais privacidade os profissionais que vierem me atender em casa!! Esse ambiente atende perfeitamente minhas demandas - um lifestyle corrido, mas sem deixar de lado os cuidados com corpo, cabelo e as minhas produções quase que diárias!", disse ela.

