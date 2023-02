Bella Falconi monta um salão de beleza dentro de sua casa

Bella Falconi exibe o projeto luxuoso do seu próprio salão de beleza em sua mansão e impressiona pela beleza do local

A influenciadora e empresária Bella Falconi mostrou um detalhe luxuoso de sua mansão. A estrela contou que vai construir um salão de beleza em sua propriedade e o projeto já ficou pronto. Assim, ela decidiu dividir com os fãs os detalhes da decoração luxuosa do espaço de beleza.

O salão de beleza dela contará com decoração em tons de bege, um lavatório, cadeiras com espelho na frente, bancadas e mais detalhes de iluminação sofisticada.

"Esse é o projeto do meu spa/salão que será feito na nossa casa nova! Que sonho ter um salão para receber de forma confortável e com mais privacidade os profissionais que vierem me atender em casa!! Esse ambiente atende perfeitamente minhas demandas - um lifestyle corrido, mas sem deixar de lado os cuidados com corpo, cabelo e as minhas produções quase que diárias!", disse ela.

E também comentou sobre a decoração. "Eu simplesmente amei essa proposta com linhas curvas, inspirada em tendências diretamente de Milão, onde as linhas orgânicas com os tons pastéis trazem uma atmosfera elegante, minimalista e atemporal. BRILHOU!", declarou.

