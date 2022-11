Com biquíni fio-dental, Marcela Mc Gowan ostenta bumbum perfeito durante mergulho no mar

A ex-BBB Marcela Mc Gowan impressionou os seguidores ao exibir seu corpaço durante sua viagem

Marcela Mc Gowan (33) está curtindo alguns dias de descanso em Caraíva, na Bahia, e compartilhou uma sequência de imagens curtindo o dia na praia.

Neste sábado, 26, a ex-BBB apostou um em biquíni vermelho, fio-dental, para dar um mergulho no mar, e exibiu seu bumbum perfeito ao fazer diversas poses na companhia da namorada, a cantora Luiza Martins (30). "Dump dessa viagem tão especial", disse a médica.

Os internautas encheram a publicação de elogios e exaltaram a beleza de Marcela. "Ah meu Deus, que linda", disse uma seguidora. "Ela é tão maravilhosa", escreveu outra. "Sempre bela", afirmou uma fã. "Duas lindas", falou mais uma.

Confira as fotos de Marcela Mc Gowan de biquíni:

Aniversário de namoro

Na última terça-feira, 22, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins completaram dois anos de namoro, e a ex-BBB fez questão de comemorar a data. Em seu perfil no Instagram, a médica compartilhou um vídeo mostrando vários momentos especiais ao lado da amada e prestou uma linda declaração de amor para a cantora.

"Há dois anos me ensinando que amor pode ser intenso, sem machucar. Pode ser calmo, sem entediar. Que é possível me entregar e continuar inteira. Dia 22/11/2020 você entrou na minha vida de maneira despretensiosa, e no primeiro momento, eu sabia que estava encrencada", afirmou ela em um trecho da homenagem.

