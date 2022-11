Marcela Mc Gowan comemora aniversário de namoro com linda declaração para Luiza Martins

A ex-BBB Marcela Mc Gowan se declarou para Luiza Martins ao comemorar dois anos de namoro com a cantora

Dia de comemoração! Marcela Mc Gowan(33) e Luiza Martins(30) completaram dois anos de namoro nesta terça-feira, 22, e a ex-participante do BBB 20 fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a médica compartilhou um vídeo mostrando vários momentos especiais ao lado da amada e prestou uma linda declaração de amor para a cantora ao falar sobre o relacionamento delas.

"Há dois anos me ensinando que amor pode ser intenso, sem machucar. Pode ser calmo, sem entediar. Que é possível me entregar e continuar inteira. Dia 22/11/2020 você entrou na minha vida de maneira despretensiosa, e no primeiro momento, eu sabia que estava encrencada", afirmou ela no começo da publicação.

"O que ainda não sabia é que você traria tantas cores, sorrisos, verdades e aprendizados. Que você amaria casa parte minha, mesmo os defeitos, e me faria sentir tão confortável, em mim. Que eu perderia o medo de me entregar e construiria com você uma relação tão sólida, honesta, intensa, madura e gostosa. Que seríamos parceiras de vida, para os extremos de tristeza e alegria, mas também para os momentos medianos como idas ao mercado ou noites de insônia", acrescentou.

Marcela finalizou a publicação falando sobre o amor que sente por Luiza. "Você é minha melhor amiga, minha ídola, minha parceira, minha estrela, minha amante, meu amor… Enquanto eu puder, quero viver ao seu lado, tudo de mais lindo que a vida tem! Te amar, te mimar e te cuidar. Você é minha melhor escolha todos os dias. Te amo com tudo que há em mim @luizamartins. Feliz 2 anos."

Nos comentários, Luiza também comemorou a data e se declarou para a amada. "Vai me ver sempre aqui… ao seu lado. Mudando, tentando, falhando, conseguindo, perdendo, sorrindo, chorando, mas NUNCA em outro lugar que não seja ao seu lado. Olhe sempre para o lado, e eu estarei lá. Podemos sentar e descansar, levantar e continuar. Importante é vc estar aí, e eu aqui. Eu sou muito a sua fã. Muito. Te respeito e te amo demais. Obrigada pelas palavras; e mais que isso, obrigada por ser ainda muito melhor nas atitudes. Obrigada por existir amor da minha vida", disse a cantora.

Confira a homenagem de Marcela para Luiza no aniversário de namoro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

