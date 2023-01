Com biquíni fio-dental, Gabi Martins exibe o bumbum em dia de piscina: "Deusa maravilhosa"

A cantora e ex-BBB Gabi Martins arrancou elogios dos seguidores ao surgir usando um biquíni fio-dental com estampa de oncinha

Gabi Martins (26) arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar uma sequência de cliques aproveitando o seu dia na piscina nesta segunda-feira, 2.

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 surgiu nas redes sociais usando um biquíni fio-dental com estampa de oncinha, e sua barriga sarada e bumbum empinado chamou a atenção. "Renovando as energias", escreveu a artista, que está curtindo os primeiros dias do ano em Recife.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "Deusa maravilhosa", disse uma seguidora. "Fotos de milhões", escreveu outra. "Linda demais", falou uma fã. "Você está na sua melhor versão. Amor de verdade renova. Seu brilho está diferente. Jesus abençoe", comentou mais uma.

Confira as fotos de Gabi Martins de biquíni:

Balanço de fim de ano

Recentemente, a cantora Gabi Martins decidiu dividir com os seguidores das redes sociais o que almeja para o ano de 2023. Colocando o bronzeado em dia nas praias de Recife, a ex-BBB compartilhou alguns cliques de biquíni e fez um balanço da sua experiência e desejos para o futuro. "2022 me ensinou a ser forte. 2023 serei muito mais feliz", escreveu ela.

