Com biquíni fininho, Mariana Goldfarb exibe corpão impecável ao lado de Cauã Reymond

Na Indonésia, Mariana Goldfarb chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado em vídeo com o marido, Cauã Reymond

Mariana Goldfarb(32) está curtindo as férias na Indonésia ao lado do marido, Cauã Reymond (42), e chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fazendo charme ao lado do amado.

No vídeo publicado no feed do Instagram na manhã deste sábado, 26, a modelo surgiu passando protetor solar, e exibiu seu corpão sarado ao apostar em um biquíni fio-dental estampado. Em seguida, o ator se aproxima e ganha um beijinho da esposa.

"Olha o globo aí, gente", escreveu Mariana, acrescentando um emoji de biscoito na legenda da publicação. Já Cauã comentou vários emojis de fogo na postagem.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "Ela é perfeita", disse uma seguidora. "Que casal maravilhoso", falou outra. "Que lindeza, tô pensando aqui quem teve mais sorte", comentou mais uma. "Que matar a gente logo de manhã, mulher. Vocês são maravilhosos", brincou uma fã.

Confira o vídeo de Mariana Goldfarb ao lado de Cauã Reymond:

Terremoto nas férias

Na última terça-feira, 22, Cauã Reymond contou por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que um terremoto atingiu Jacarta, na Indonésia, onde ele está passando as férias com Mariana Goldfarb.

"Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal...", disse o artista em um trecho da gravação.

