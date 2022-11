Cauã Reymond relata terremoto durante férias na Indonésia: "Matou dezenas de pessoas"

O ator Cauã Reymond está acompanhado da esposa, Mariana Goldfarb em viagem de férias

O ator Cauã Reymond (42) contou nesta terça-feira, 22, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, que um terremoto atingiu Jacarta, na Indonésia. Ele está no país de férias na companhia da esposa, a modelo Mariana Goldfarb (32).

"Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até um outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho... Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer pra essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo pra todos e saúde", disse Cauã.

Cauã Reymond compartilha fotos da viagem com Mariana Goldfarb para a Indonésia

Cauã Reymond também utilizou as suas redes sociais para compartilhar um vídeo com alguns registros de momentos da sua viagem com a esposa, a modelo Mariana Goldfarb. O casal está em Mentawai, na Indonésia, após muitas horas rumo ao destino e alguns perrengues, eles trocaram a ordem das refeições e duplicaram algumas outras por conta do fuso horário.

No seu perfil do Instagram, Cauã mostrou alguns dias chuvosos e outros abertos. Em outra ocasião, ele filma a amada sorridente, além de exibir cenários luxuosos do local. "Depois da chuva, vem o sol, né?! Ainda meio tímido, mas já fez a gente abrir um sorriso", legendou ele na publicação.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb posaram em rumo a Mentawai

Nesta última quinta-feira, 17, o ator também compartilhou em suas redes sociais os registros encantadores e divertidos ao lado de Mariana. Nas imagens, eles fizeram caras e bocas ao anunciar o destino da viagem. "Rumo a Mentawai", legendou ele na publicação.