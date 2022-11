Cauã Reymond posa ao lado da esposa em nova foto: "Domingo na natureza"

Mariana Goldfarb chocou os seguidores ao compartilhar uma foto completamente nua. A modelo curtiu um passeio também em uma cachoeira e aproveitou o momento para registrar.

Na imagem, a esposa de Cauã Reymond aparece sentada em uma toalha, sem roupa e tampando os seios com os braços. "Eu não vou ser só mais uma flor arrancada pela beleza e deixada para morrer, serei selvagem, difícil de encontrar e impossível de esquecer", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, o maridão babou ao comentar vários emojis de foguinho. "Credo que gata", disparou Carolina Dieckmann (42). "Linda", disse a atriz Alice Wegmann (27). "Beleza natural, muito linda", comentou uma seguidora. "Uma deusa", disparou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Cauã Reymod é trollado pela esposa, Mariana Goldfarb

O ator Cauã Reymond e a esposa, Mariana Goldfarb arrancaram risadas dos seguidores com um registro de uma brincadeira. No vídeo, publicado pelo galã em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da mulher durante viagem dentro do avião. A modelo e influenciadora digital trollou o maridão ao fingir que estava tirando uma selfie, mas, na verdade, estava filmando.