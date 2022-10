Cauã Reymond é trollado pela mulher, Mariana Goldfarb, em vídeo

Modelo e influenciadora Mariana Goldfarb diverte os seguidores ao trollar o maridão, Cauã Reymond, que caiu na gargalhada

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 12h23

O ator Cauã Reymond (42) e a esposa, Mariana Goldfarb (32), arrancaram risadas dos seguidores nesta sexta-feira, 07, com um registro de uma brincadeira!

No vídeo, publicado pelo galã em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da mulher durante viagem dentro do avião. A modelo e influenciadora digital trollou o maridão ao fingir que estava tirando uma selfie, mas, na verdade, estava filmando.

"É foto ou vídeo?", escreveu Cauã Reymond ao legendar o post.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo casalzão. "Dois gatos isso sim", "Casal show", "A plenitude de uma mulher que sabe que tem o homem mais bonito, chic e querido do Brasil", "Que casal mais lindo!", "Ôooo mulher sortuda, viiiu", "Bichinho tava mais dormindo que acordado ou só é lerdo que nem eu hahahhahha", "Foto ou vídeo? Inveja!!!!", disseram.

Confira Cauã Reymond sendo trollado pela mulher, Mariana Goldfarb:

Cauã Reymond reencontra Claudia Raia em bastidores de trabalho

Recentemente, Claudia Raia (55) e o ator Cauã Reymond surgiram juntos em dia de trabalho e compartilharam registro do reencontro! Os artistas, que viveram mãe e filho na novela A Favorita, exibida originalmente em 2008 e que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo na Globo, se encontraram nos bastidores de gravação de programa do canal GNT. Na web, o galã publicou vídeo do momento, em que aparece brincando ao lado da artista, que está grávida de seu terceiro filho. "Invadi as redes sociais dele, invadi a vida dele, porque ele é meu 'filho' e eu faço o que eu quero. E ele está aqui comigo, fazendo uma entrevista. Amor da minha vida! Te amo, tá?", disse Claudia.

