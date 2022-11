Cauã Reymond compartilha fotos da viagem com Mariana Goldfarb para a Indonésia

O casal composto por Cauã Reymond e Mariana Goldfarb está em Mentawai, na Indonésia

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 07h00

O ator Cauã Reymond (42) utilizou as suas redes sociais neste domingo, 20, para compartilhar um vídeo com alguns registros de momentos da sua viagem com a esposa, a modelo Mariana Goldfarb (32). Eles estão em Mentawai, na Indonésia, após muitas horas rumo ao destino e alguns perrengues.

No seu perfil do Instagram, Cauã mostrou alguns dias chuvosos e outros abertos. Em outra ocasião, ele filma a amada sorridente, além de exibir cenários luxuosos do local. "Depois da chuva, vem o sol, né?! Ainda meio tímido, mas já fez a gente abrir um sorriso", legendou ele na publicação.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb posaram em rumo a Mentawai

Nesta última quinta-feira, 17, o ator também compartilhou em suas redes sociais os registros encantadores e divertidos ao lado de Mariana. Nas imagens, eles fizeram caras e bocas ao anunciar o destino da viagem. "Rumo a Mentawai", legendou ele na publicação.

Mariana Goldfarb por sua vez, dividiu com seus fãs, nestes últimos dias, a jornada de mais de 23 horas para chegar ao destino - que até então, era secreto. Acompanhada de Cauã Reymond, ela contou que trocou a ordem das refeições e duplicou algumas outras por conta do fuso horário.

"Estamos numa viagem de longas horas, esperando para pegar mais um voo de oito horas para chegar em Jacarta e ainda pegar um outro voo lá e depois um barco", disse ele nos Stories da esposa.

"O mais louco do fuso horário é que eu acho que já jantei umas três vezes, já tomei café umas cinco, dormi dez horas, fiquei acordada umas quinze, estou meio perdida. Não sei se é hora de dormir, de comer, ficar acordada", comentou Mari.