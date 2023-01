Com biquíni fininho, Marcela Mc Gowan ostenta corpaço em cliques na praia: "É uma deusa"

Marcela Mc Gowan impressionou os fãs ao postar alguns cliques de biquíni durante suas férias na Bahia

Marcela Mc Gowan (33) está curtindo as férias em Trancoso, na Bahia, e aproveitou o lindo cenário para realizar um ensaio fotográfico.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 13, a médica e ex-participante do BBB 20 surgiu usando um biquíni fininho, enquanto sensualizava na areia da praia, exibindo seu corpão sarado. "Energia da Bahia", escreveu ela na legenda do post.

Os fãs ficaram impressionados com a beleza de Marcela. "É uma deusa", disse uma seguidora. "Que sereia linda", escreveu outra. "Em estruturas para essa mulher", comentou uma admiradora. "Corpinho perfeito", observou mais uma.

Recentemente, Marcela compartilhou uma sequência de imagens curtindo o dia na praia em Caraíva, na Bahia. Para o passeio, a ex-BBB apostou um em biquíni vermelho, fio-dental, e exibiu seu bumbum perfeito ao fazer diversas poses na companhia da namorada, a cantora Luiza Martins (30). "Dump dessa viagem tão especial", disse ela.

Confira as fotos de Marcela Mc Gowan de biquíni na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Aniversário da namorada

Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para comemorar o aniversário da namorada, a cantora Luiza Martins, que completou 30 anos de vida. A ex-BBB compartilhou uma sequência de cliques da aniversariante do dia e se declarou.

"Eu quero te celebrar todos os dias pelo resto das nossas vidas! Feliz aniversário, amor da minha vida. Você é meu exemplo de amor, de mulher e ser humano! Um novo ciclo recheado de surpresas boas e todo sucesso que você merece! Te amo com tudo que há em mim", desejou ela.

