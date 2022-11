Marcela McGowan se declara no aniversário da namorada, Luiza Martins: "Você é meu exemplo de amor"

A ex-BBB Marcela McGowan comemorou o aniversário da namorada com linda homenagem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 19h06

Marcela McGowan(33) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste sábado, 5, Luiza Martins completou 30 anos de vida, e ela fez questão de comemorar o aniversário da namorada.

Em seu perfil oficial no Instagram, a médica e ex-participante do Big Brother Brasil 20 compartilhou uma sequência de cliques da aniversariante do dia e se declarou.

"Eu quero te celebrar todos os dias pelo resto das nossas vidas! Feliz aniversário, amor da minha vida. Você é meu exemplo de amor, de mulher e ser humano! Um novo ciclo recheado de surpresas boas e todo sucesso que você merece! Te amo com tudo que há em mim", desejou ela.

Os seguidores de Marcela deixaram mensagens de felicitações para Luiza. "Parabéns, Luiza Martins pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando seu sucesso", disse uma fã. "Feliz aniversário, Lu! Deus te abençoe e proteja sempre", escreveu outra. "Um novo ciclo de muita luz, Lu Feliz dia, feliz vida", desejou mais uma.

Confira a homenagem de Marcela McGowan para Luiza Martins:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

