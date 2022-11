Colocando o tanquinho para jogo, Bianca Andrade compartilha fotos de momentos em casa

A influenciadora e empresária apareceu em sua casa ao lado de amigos e do filho Cris em novas fotos publicadas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 17h44

Nesta quinta-feira, 3, Bianca Andrade (28) compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia curtindo bons momentos em sua casa.

A empresária apareceu na primeira foto de um carrossel composto por dez imagens, com a barriga à mostra e exibindo a boa forma ao vestir um conjunto composto por um top e calça de moletom verde-escuro.

Nas outras publicações, a influenciadora apareceu na companhia de seu filho caçula Cris (1) e ainda bebendo e se divertindo com amigos.

“Ultimamente por aqui”, escreveu a ex-BBB que em seu aniversário de 28 anos revelou que ia começar a dedicar mais tempo para si mesma.

Os fãs da participante do BBB 20 rasgaram elogios nos comentários após verem as fotos! “Orgulho desse shape de milhões”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Amo te ver rodeada de amor e felicidade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Lembranças!

Com a chegada de novembro, Bianca foi às suas redes sociais relembrar os melhores momentos de outubro com uma série de fotos.

“Um dump do meu mês favorito com todas as áreas da minha vida: Bianca mãe, empresária, família, marketeira, palestrante, rolezeira, politizada… Tudo bem q outubro demorou um ano, mas Q MÊS. Altos e baixos, aniversário, viagem e a decisão que nesse meu novo ano irei me cobrar menos… assim estou fazendo. Obrigada, outubro! Tu chegou chegando e finalizou vermelhinho do jeito que a gente sonhou”, escreveu Bianca, na legenda da publicação.