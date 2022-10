Bianca Andrade celebra a chegada dos 28 anos: “Ainda quero ser tanta coisa”

A empresária e influenciadora comemorou o aniversário de 28 anos com um texto emocionante em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 15h45

Neste sábado, 15, Bianca Andrade celebra 28 anos de vida! Em seu Instagram, a empresária comemorou a chegada da data especial.

A influenciadora compartilhou fotos inéditas onde aparecia com cabelo e maquiagem futuristas e um body recortado que deixava sua barriga a mostra. Pelas lentes de Juliana Rocha, Bianca abraçou o estilo “Motomami” da cantora Rosalía, Boca Rosa posava em cima de uma moto cor de rosa.

Na legenda do post cheio de estilo, Bianca escreveu um emocionante texto sobre a nova idade: “Essa sou eu com 28 anos. Já não tenho mais ’20 e poucos’ e já não poderia ter mesmo, pelas inúmeras responsabilidades que eu carrego sendo mãe e dona de tudo que eu construí até hoje e que eu chamo de ‘Império’ com muito orgulho”.

“Mas que mesmo por trás dessa versão cheia de responsabilidades, que eu nunca esqueça que por trás de tanto compromisso, existe a BIANCA, que estou vendo nessa foto. Imprevisível, ousada, disruptiva, impactante... Que se diverte com as inúmeras personalidades, mesmo que isso divida opiniões (até porque eu gosto de provocar opiniões)”.

A mãe do pequeno Cris (1) finalizou o texto revelando o que espera para o novo ciclo: “Mesmo sendo mãe, posso também ser livre e ir em busca dos meus sonhos (aliás, meu filho é o maior de todos eles), mesmo sendo uma figura pública, posso também ser comum e vulnerável. Eu posso ser tanta coisa e ainda quero ser tanta coisa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Viagem com o pequeno!

Bianca está celebrando seu aniversário com a melhor das companhias, seu filho Cris. A influenciadora viajou para Cancún com o fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33), marcando a primeira viagem internacional do pequeno.

Na última sexta, a mamãe compartilhou um vídeo fofo de Cris imitando um pássaro que estava nas proximidades do hotel que estão hospedados.