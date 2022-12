Cleo quase mostra demais ao usar biquíni com transparência na cachoeira

Cleo quase passa por um sufoco ao tomar banho de cachoeira usando apenas um biquíni com transparência estratégica

A atriz Cleo, de 40 anos, ostentou toda a sua beleza ao aparecer de biquíni mínimo e com transparência nas redes sociais. Porém, ela quase enfrentou um sufoco e mostrou demais ao entrar em uma cachoeira.

A musa estava com o look ousado e foi tomar um banho na cachoeira. Com o look branco, a musa aparece toda molhada nos stories do Instagram e mostrou que o look conseguiu proteger a sua intimidade apesar da transparência estratégica.

O biquíni de Cleo é da marca Pajaris e custa cerca de R$ 299.

Cleo recebe homenagens dos pais em seu aniversário

Ao completar 40 anos de vida, Cleo recebeu mensagens especiais do pai, Fábio Jr, e também da mãe, Gloria Pires.

"Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Gloria também parabenizou a filha. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.