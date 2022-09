Cleo não poupa sensualidade em vestido vermelho de couro com recortes

Sem nada por baixo, atriz Cleo ousa em evento com vestido de couro com recortes pelo corpo e choca ao mostrar boa forma

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 09h32

Mais uma vez, a atriz Cleo (39) atraiu toda a atenção em um evento devido a sua beleza. Repleta de atitude, a cantora apostou em vestido ousadíssimo para uma noite especial na noite da última terça-feira, 27.

Usando um vestido vermelho com recortes no abdômen, a filha de Glória Pires (59) caprichou na sensualidade e deixou em destaque à sua boa forma. Sem nada por baixo, ela completou o vestimento com um casaco pesado para se proteger do frio paulistano.

Além das peças de roupa, ela apostou em uma bota de cano bem alto e brincos de argola grossos e chamativos, mesclando com o desenho do seu vestido. Ousadíssima, ela foi destaque após sua apresentação musical na cerimônia do Prêmio Jovem Brasileiro.

Cleo ousa em evento com vestido de couro com recortes pelo corpo e choca ao mostrar boa forma:

Fotos: Araujo e Eduardo Martins (AgNews)

Cliques raros em família

Cleo encantou os seguidores ao compartilhar fotos raras de sua família em sua rede social. No último sábado, 24, a atriz decidiu mostrar quem são as pessoas mais próximas de seu convívio, e esbanjou amor com os registros cheios de carinho. Nos cliques, ela surgiu ao lado de sua família por parte de mãe, a atriz Glória Pires (58), com o padrasto, Orlando Morais (60), e os irmãos, e também apareceu colado ao marido, Leandro D'Lucca, e o filho dele, o seu enteado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!