Cleo ironiza críticas sobre 'envelhecer com tatuagens': "Melhor do que ser uma velha amargurada"

A atriz e cantora Cleo compartilhou um vídeo rebatendo as críticas sobre ter várias tatuagens pelo corpo

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 15h09

Cleo(39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 27, para ironizar algumas críticas que já ouviu por ter muitas tatuagens em seu corpo.

Em seu perfil no Instagram, a atriz aparece saindo da sua casa e caminhando pela varanda em direção a câmera. Logo depois, ela responde à pergunta que aparece na legenda da gravação: "Nossa, e quando você envelhecer com essas tatuagens?".

Assim que a frase desaparece, Cleo responde ao questionamento. "Melhor ser uma velha tatuada do que uma velha amargurada", dispara a artista, que ainda escreveu na legenda: "Gostosa & tatuada."

Nos comentários, Cleo recebeu o apoio dos internautas. "Amei, e por isso tenho 13 tatuagens. Envelhecer com liberdade é muito bom", afirmou uma seguidora. "Já sei o que vou responder quando vierem com essa conversa", comentou outra. "Perfeita, concordo muito com você", falou uma fã.

Confira a publicação de Cleo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Cliques raros em família

Cleo encantou os seguidores ao compartilhar fotos raras de sua família em sua rede social. No último sábado, 24, a atriz decidiu mostrar quem são as pessoas mais próximas de seu convívio, e esbanjou amor com os registros cheios de carinho. Nos cliques, ela surgiu ao lado de sua família por parte de mãe, a atriz Glória Pires (58), com o padrasto, Orlando Morais (60), e os irmãos, e também apareceu colado ao marido, Leandro D'Lucca, e o filho dele, o seu enteado.

