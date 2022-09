Cleo posta fotos com o marido e fãs especulam gravidez: ''Será que vem aí?''

Atriz e cantora Cleo levanta suspeitas de gravidez nas redes sociais ao posar com mão na barriga em registros ao lado do marido, Leandro D'Lucca

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 07h52

A atriz Cleo (39) compartilhou uma sequência de fotos encantadoras nas redes sociais em que aparece ao lado do maridão, Leandro D'Lucca, mas acabou causando entre os fãs!

Na segunda-feira, 05, a cantora publicou cliques românticos com o modelo durante final de semana e os seguidores começaram a especular uma gravidez, já que em algumas imagens, ela aparece com a mão na barriga.

O casal posou sorridente diante de um lindo pôr do sol no Rio de Janeiro. Em alguns cliques, publicado no Instagram, os dois posaram com o filho de Leandro, Gael.

"Dias no RJ = mar, por do sol e muito amor", escreveu Cleo ao legendar a publicação.

"My sunshine", disse Leandro nos comentários do post. "Delicinhas", elogiou Gloria Pires. "Meus amores", se derreteu Orlando Morais.

Os fãs, rapidamente, comentaram sobre possível gravidez da artista. "Estão grávidos e é menino", sugeriu uma. "Essa mão na barriga: não brinca com meu coraçãoooooo", falou outra. "E essa mão na barriga. Será que vem aí?", perguntou uma terceira. "Jurava que era um post anunciando a gravidez kkkkkkk", destacou mais uma.

Vale lembrar que no início do ano, Leandro revelou planos para aumentar a família ao lado da filha de Gloria Pires. "A gente tem essa vontade. Não vai ser agora, a gente está planejando. Mas, sim, queremos", contou ele em vídeo. Ao TV Fama, no ano passado, Cleo também falou sobre o desejo de ser mãe. "Eu penso. A minha vida tenho que deixar meio que ir acontecendo, mas eu quero. Gosto da ideia e eu me sinto muito mãe", declarou.

Cleo e Leandro apareceram juntos pela primeira vez no fim de 2020, e oficializaram a união duas vezes. Eles se casaram no civil em 2021 em um cartório de Minas Gerais, e em agosto deste ano, celebraram mais uma vez a união em terreiro de candomblé com a presença da família. “Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @baba_paulo_oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês todos”, disse ela.

Cleo usa vestido de couro justíssimo em evento

Recentemente, Cleo arrasou ao exibir o look que escolheu para marcar presença em um evento internacional que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Para a ocasião, a artista apostou em um vestido preto de couro justíssimo, que destacavam suas curvas impecáveis.

