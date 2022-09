Cleo esbanja alegria ao curtir final de semana com o marido e o enteado: ''Muito amor''

Cleo curtiu alguns dias no Rio de Janeiro na companhia do marido, Leandro D'Lucca e do enteado, Gael

Nesta segunda-feira, 5, Cleo (39) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns momentos alegres que viveu com o marido, Leandro D'Lucca (39) e com o enteado, Gael, durante alguns dias que passaram juntos no Rio de Janeiro.

Nas imagens, ela aparece em várias situações, entre elas um momento romântico com o amado, durante um pôr do sol, um jantar especial com a família reunida e até um registro arrasador dela admirando a vista da praia paradisíaca da cidade. Em um último registro, ela ainda aparece com alguns amigos, se divertindo.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Dias no RJ = mas, por do sol e muito amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Tô apaixonada por essas fotos! Que perfeição", escreveu um. "O casal mais lindo!", falou outro. "Família maravilhosa!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Cleo curtindo um final de semana feliz na companhia do marido e do enteado:

Cleo usa vestido de couro justíssimo ao prestigiar evento

Recentemente, Cleo arrasou ao exibir o look que escolheu para marcar presença em um evento internacional que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Para a ocasião, a artista apostou em um vestido preto de couro justíssimo, que destacavam suas curvas impecáveis.

