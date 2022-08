Cleo usa vestido de couro justíssimo ao prestigiar evento internacional

Cleo exibe toda a sua beleza e boa forma ao curtir a première da série 'Os Anéis do Poder' em Londres

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 11h15

A atriz e cantora Cleo (39) arrasou ao marcar presença na première da série 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' em Londres, na Inglaterra. Ela foi convidada para assistir à exibição da produção e representar o Brasil no evento.

Para a ocasião, a artista caprichou na escolha do look. Ela apareceu deslumbrante com um vestido preto de couro e justo ao corpo, destacando as suas curvas impecáveis.

Atualmente, Cleo se prepara paralançar o clipe do projeto com livro e websérie Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar. Além disso, ela também lança Bom Ator, em parceria com Number Teddie. Recentemente, ela terminou de gravar o filme O Velho Fusca, no qual é atriz e coprodutora.

Benção ao amor de Cleo e Leandro D'Lucca

Há poucos dias, Cleo mostrou as fotos de uma benção para o seu amor com o marido, Leandro D'Lucca. Os dois receberam a família e os amigos em uma tarde e comemoraram o momento especial.

“Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @baba_paulo_oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês todos”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Cleo e Leandro se casaram no civil em 2021 em um cartório de Minas Gerais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!