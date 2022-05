Claudia Raia surge poderosa de maiô cavado e avisa: "Minhas regras"

A atriz Claudia Raia postou fotos de maiô cavado e ostentou um belo corpaço nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 21h21

Claudia Raia(55) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar alguns cliques ousados nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 25, a atriz postou algumas fotos de um ensaio fotográfico em que aparece usando um maiô cavado, e esbanjou toda sua sensualidade e um corpão poderoso.

Na legenda da publicação, Raia aproveitou para mandar um recado para as pessoas que acham que ela não pode compartilhar cliques ousados devido a sua idade.

"Vão dizer que eu não poderia, que pra minha idade não poderia, que essa roupa não poderia… que falem… meu corpo, minha idade, minhas novas regras, ou melhor… sem regras", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs rasgaram elogios para a atriz. "Você pode tudo, maravilhosa", disse Sabrina Sato. "Diva das Divas", escreveu Camilla Camargo. "Meu Deus, que mulher perfeita", comentou uma internauta. "Linda em qualquer idade. Você é maravilhosa", afirmou uma fã.

Claudia rebola com a filha

Claudia Raia encantou ao compartilhar um vídeo com a filha. A artista surgiu nas redes sociais fazendo uma dancinha com a filha, Sophia Raia (19), e divertiu os internautas. "saRaia em família", escreveu Claudia Raia na legenda da publicação em que exibiu sua boa forma ao lado da herdeira, que roubou a cena com sua beleza e estilo.

Confira as fotos da atriz: