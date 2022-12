Cinco vezes em que Manu Gavassi arrasou mudando visual; confira lista

Cantora Manu Gavassi já apareceu com cabelo diferente diversas vezes nos últimos dois anos

Manu Gavassi (30) surpreendeu os fãs ao aparecer mais uma vez com um visual diferente. Nesta segunda-feira (26), a cantora compartilhou um ensaio fotográfico no qual aparece com os cabelos longos e cacheados. Mas essa não é a primeira vez que a artista dá uma repaginada total no visual.

Em postagem no Instagram, Manu brincou que o cabelo grande fez ela se sentir como uma verdadeira princesa da Disney e em alguns momentos como a roqueira canadense Alanis Morissette (48).

"Obrigada @rosyfharialongamentos (com todo o seu talento, cuidado e preciosismo) por me fazer sentir uma princesa contemporânea da Disney com senso de moda apurado e tons terrosos. Ou a Alanis Morissette. Nunca pensei que fosse voltar pro cabelão e me sentir tão absolutamente linda!!!", escreveu.

Nos últimos dois anos Manu já mudou muitas vezes o cabelo. Desde que deixou a casa do BBB20, a cantora já apareceu diversas vezes com um visual diferente. Confira abaixo uma lista para relembrar os melhores looks da paulistana .

Logo quando deixou o reality global em 2020, a artista apareceu loiríssima. Com as madeixas platinadas, ela chocou ao surgir toda sexy após passar alguns meses distante das redes sociais. A mudança aconteceu por conta de uma campanha publicitária na qual ela ganhou um cachê de R$ 500 mil .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Depois de usar e abusar de muitas perucas coloridas, no ano passado Manu resolveu apostar no cabelo curtinho. Ela passou a tesoura nos fios e apareceu ruiva para divulgar seu novo projeto musical: "Não, não é peruca dessa vez. Muito obrigada @danielhernandezdh pela minha nova versão favorita 🖤".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Ainda no mesmo ano, a cantora aproveitou que o cabelo já havia crescido para mudar novamente. Desta vez, ela voltou a ser morena e com os fios repicados. "Acordei morena. Minha vida capilar é uma grande e absoluta loucura. 😎 (e tô vestindo minha própria coleção de verão pra ceaaaaa aeeeeee)", celebrou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Já em 2022 a famosa deixou o cabelo crescer livremente, mas agora ao natural. Sem alisar os fios por alguns meses, os fãs da artista acompanharam a transição de Manu para os cabelos cacheados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Durante um show promocional para a divulgação do Grammy Latino, Manu também apareceu com um visual diferente. Para a ocasião, na qual ela fez uma homenagem para Rita Lee (74), a ex-BBB usou um aplique na parte de trás do cabelo, formando um mullet super estiloso.