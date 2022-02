Manu Gavassi desabafa sobre processo de transição capilar: ''Abala todo dia minha autoestima''

Após anos alisando o cabelo, Manu Gavassi revela dificuldades durante transição capilar e ganha apoio da web

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 16h03

Nesta quinta-feira, 3, Manu Gavassi (29) compartilhou com seus fãs um pouco mais sobre o seu processo de transição capilar desabafando sobre a experiência.

A cantora, que passou anos alisando as madeixas desde a juventude, resolveu assumir o cabelo natural após cortar boa parte dos fios.

“Foto pra ninguém me deixar desistir dessa transição capilar que abala todo santo dia minha autoestima, me faz toda semana repensar se devo mesmo me comprometer a algo que dá tanto trabalho e sofrimento, mas que daqui um ou dois anos prevejo que vai valer muito a pena”, confessou ela na legenda do post.

“Força pra todas que estão passando por essa jornada louca!”, completou a morena, inspirando também as seguidoras no mesmo processo, que foram logo para os comentários dar apoio à artista.

