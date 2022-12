Novo visual! Manu Gavassi surge com o cabelo até a cintura após mudança radical

Cantora Manu Gavassi surpreende fãs ao mudar radicalmente seu visual e arranca elogios dos seguidores

Nesta segunda-feira, 26, a cantora Manu Gavassi (29) decidiu dar um presente surpresa de Natal atrasado para seus fãs! A morena surgiu com um visual completamente diferente, apostando nas longas madeixas que agora vão até a cintura!

“E MEU CABELO QUE CRESCEU DO NADA? Obrigada Rosy Fharia (com todo o seu talento, cuidado e preciosismo) por me fazer sentir uma princesa contemporânea da Disney com senso de moda apurado e tons terrosos”, começou, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Ou a Alanis Morissette”, brincou, continuando. “Nunca pensei que fosse voltar para o cabelão e me sentir tão absolutamente linda! PS.: Alisson fazendo registros da juba nova no apê novo que não tem móveis mas tem amor”, concluiu a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil.

Nos comentários, amigos e seguidores da famosa foram à loucura com o novo visual tão diferente da cantora. “Meu Deus que princesa”, exaltou a ex-BBB Flayslane. “Ameiii! Perfeita”, exclamou a cantora Ana Caetano, da dupla ANAVITORIA. “Meu Deus Manoela como você é linda”, elogiou uma seguidora.

Veja a publicação de Manu Gavassi onde ela exibe a mudança radical que passou em seus cabelos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)



Manu Gavassi surge em clima de romance com o namorado e se declara: "O encontro mais lindo"

No Instagram, Manu Gavassi compartilhou uma foto em que aparece trocando olhares com o amado, e agradeceu por ele ser seu 'parceirinho de vida'."Achei a gente gatinho e quis postar. Te amo meu parceirinho de vida. Obrigada por tudo. Sempre. Por acordar bobo, por cozinhar estupidamente bem, por aguentar minhas loucuras, por ser meu guerreiro de luz (risos), por ser o encontro mais lindo da minha existência", começou a artista.

Por fim, Gavassi se declarou. "Quero macarrão e vinho em casa pra sempre com você. E festivais também. Com moderação. Porque a véia não aguenta. Risos. Te amo. Já disso que te amo? Te amo", finalizou a ex-participante do BBB20.