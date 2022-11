Manu Gavassi surge em clima de romance com o namorado e se declara: "O encontro mais lindo"

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi postou uma foto com o namorado, Jullio Reis, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 19h47

Manu Gavassi(29) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para se declarar para o namorado, Jullio Reis.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-BBB compartilhou uma foto em que aparece trocando olhares com o amado, e agradeceu por ele ser seu 'parceirinho de vida'.

"Achei a gente gatinho e quis postar. Te amo meu parceirinho de vida. Obrigada por tudo. Sempre. Por acordar bobo, por cozinhar estupidamente bem, por aguentar minhas loucuras, por ser meu guerreiro de luz (risos), por ser o encontro mais lindo da minha existência", disse a artista no começo da publicação.

Por fim, Gavassi se declarou. "Quero macarrão e vinho em casa pra sempre com você. E festivais também. Com moderação. Porque a véia não aguenta. Risos. Te amo. Já disso que te amo? Te amo", finalizou a ex-participante do BBB20.

Recentemente, Manu também prestou uma linda homenagem no aniversário de Jullio. "Meu filhorte de liiião. Te amo tanto. Último domingo te celebramos e hoje registro aqui nesse mundo digital o meu amor com nossa selfie pré-date no nosso japa favorito. Seu novo ciclo vai ser lindo porque seu coração é lindo, sua luz, sensibilidade que todos que cruzam seu caminho percebem", escreveu.

Confira a declaração de Manu Gavassi para o namorado:

