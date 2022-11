Christina Rocha exibe foto inédita com a filha gata na web

Apresentadora do 'Casos de Família', Christina Rocha agita as redes sociais ao mostrar foto com a filha, Isabella Passaro

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 11h57

A apresentadora Christina Rocha deixou os fãs encantados ao mostrar uma foto inédita ao lado da filha, Isabella Passaro, e também de uma amiga. Ela curtiu uma noitada com a herdeira no último final de semana e registrou o momento nas redes sociais.

Elas apareceram sorridentes enquanto posavam em uma rua no Leblon, no Rio de Janeiro, e esbanjavam simpatia. Na foto, a filha de Christina apareceu de look rosa. “Domingando”, disse Christina na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da família. “Lindas, parecendo irmãs”, disse um seguidor. “As superpoderosas”, comentou outro. “Que maravilhosas”, afirmou mais um.

Vale lembrar que Christina Rocha também é mãe de Victor Passaro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Christina Rocha celebra retorno do Casos de Família

Após ter anunciado o fim do programa Casos de Família, o SBT decidiu voltar atrás na sua decisão, e resolveu manter o programa na grade de transmissão e com novidades. "A direção do SBT reconsiderou, e Casos de Família permanece na grade, porém, com novidades”, disse a assessoria de imprensa da emissora ao site Notícias da TV.

Nesta, quinta-feira, 1, a apresentadora Christina Rocha publicou um vídeo em seu Instagram contando a novidade para os fãs do programa e disse que continuará a comandar na grade da emissora de Silvio Santos. Na legenda, ela colocou: “Para os meus amados fãs tenho uma super novidade, o programa Casos de Família retoma as gravações na próxima semana. Por estratégia de programação seguimos normalmente no ar e em breve trago mais novidades! Quem amou levanta a mão”.