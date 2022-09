Christina Rocha comemora retorno do programa Casos de Família

Após ter anunciado o fim do programa Casos de Família, SBT decide manter na grade a atração de Christina Rocha no ar

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 22h40

Após ter anunciado o fim do programa Casos de Família, o SBT decidiu voltar atrás na sua decisão, e resolveu manter o programa na grade de transmissão e com novidades.

"A direção do SBT reconsiderou, e Casos de Família permanece na grade, porém, com novidades”, disse a assessoria de imprensa da emissora ao site Notícias da TV. A empresa preferiu manter o mistério no ar por enquanto, de quais novidades são essas.

Nesta, quinta-feira, 1, a apresentadora Christina Rocha publicou um vídeo em seu Instagram contando a novidade para os fãs do programa e disse que continuará a comandar na grade da emissora de Silvio Santos.

Na legenda, ela colocou: “Para os meus amados fãs tenho uma super novidade, o programa Casos de Família retoma as gravações na próxima semana. Por estratégia de programação seguimos normalmente no ar e em breve trago mais novidades! Quem amou levanta a mão”.

Nos comentários, os fãs adoraram a notícia dada pela apresentadora. “Minha vó não deixa eu usar a piscina achando que é cisterna, vou resolver aí no palco! Parabéns Christina!”, brincou uma fã. Aracy Wolf, conhecida por causa da sua propaganda para a TopTherm, também fez questão de prestigiar a colega de trabalho: “Que MARAVILHA! Que bom! Que notícia boa!”, comentou ela.

A emissora havia decidido descontinuar o programa em 23 de agosto, após 18 anos no ar, dizendo que ele só permaneceria até o dia oito de setembro.

Veja a publicação de Christina Rocha falando sobre a volta do programa: