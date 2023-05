Chay Suede radicaliza o visual após fim das gravações de ‘Travessia’

Raspou tudo? Chay Suede se despede da novela ‘Travessia’ com mudança extrema no visual

O ator Chay Suede (30) tem motivos de sobra para comemorar! Além de finalizar as gravações da novela da Globo ‘Travessia’, o artista está curtindo suas férias com a família. Nesta quinta-feira, 05, ele compartilhou alguns registros do período de descanso ao lado do filho e inclusive, mostrou que já passou por uma transformação radical em seu visual.

Entre os cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, o artista surgiu com os cabelos raspados, dando adeus definitivo ao seu personagem na trama, o ‘Ari’, que usava os fios mais longos. De óculos escuros, ele exibiu o novo visual com o cabelo super curto. Além disso, Chay também posou sem camisa na academia após passar pela mudança extrema.

Para finalizar a sequência, o ator surgiu agarradinho com o filho caçula, José (1). O pequeno, que acompanhou o pai coruja no salão de beleza, é fruto do relacionamento com a atriz e modelo Laura Neiva (29). Além de Zezé, apelido carinhos do menino, os artistas também são pais de uma menina, a primogênita do casal, Maria (3).

“Férias dia 01”, Chay anunciou na legenda do álbum de fotos. Nos comentários, os fãs opinaram sobre o novo visual e se despediram do personagem: “Vou sentir saudade do Arizinho”, disse uma admiradora. “Como você faz para ser o homem mais lindo do mundo?”, exaltou outro seguidor. “Saudade dos cachos”, opinou um terceiro.

