Debaixo de chuva, Chay Suede troca beijos apaixonados com a mulher, Laura Neiva

Modelo Laura Neiva surge em fotos ousadas dando beijão no amado, o protagonista de Travessia, Chay Suede; confira!

A modelo Laura Neiva (28) surpreendeu os seguidores ao publicar alguns cliques raríssimos nas redes sociais no último domingo, 02. É que a famosa surgiu aos beijos com o marido, o protagonista de Travessia, Chay Suede (30), durante a gravação do álbum ao vivo do cantor Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

"Tardezinha #dump", escreveu ela na legenda do carrossel de fotos compartilhados no Instagram. Na ocasião, a artista aparece com um macaquinho cavadíssimo. Para completar o visual, ela apostou em um óculos escuro, além de uma bolsa transversal. Já Chay apostou no look all black de sempre.

Vale lembrar que Laura e Chay são pais de José, de pouco mais de um ano, e Maria, de três aninhos. Entre idas e vindas, os dois estão juntos desde 2014.

Ainda no fim de semana, o ator Chay Suede, foi flagrado em um momento de diversão ao ar livre na praia do Rio de Janeiro, na companhia dos amigos e da filha, Maria.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LAURA NEIVA:

Chay Suede leva fãs à loucura ao surgir com novo visual

Chay Suede levou os seguidores à loucura ao colocar toda sua beleza para jogo ao exibir a transformação do novo visual de Ari, personagem interpretado pelo ator na novela Travessia, exibida pela Rede Globo.

“Meu golpista favorito”, legendou Chay acompanhado pelas hashtags: #Ari #Travessia #demandacarupromundo. "Agora o Arizinho é patrão!", disse uma admiradora. "Lindão", comentou outra. Já um terceiro ousou: "Impecável em todos os sentidos", babaram os fãs nos comentários.