Carolina Dieckmann ostenta corpaço ao posar de biquíni: ''Bota as cores do Brasil, porque tem jogo!''

Em dia de jogo da seleção na Copa do Mundo, atriz Carolina Dieckmann esbanja beleza natural ao renovar bronzeado em dia de sol

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Carolina Dieckmann (44) iniciou a manhã desta sexta-feira, 09, animada e cheia de disposição!

Celebrando que tem jogo da seleção brasileira mais tarde contra a Croácia pela Copa do Mundo 2022 no Catar, a artista não escondeu sua animação ao surgir de biquíni tomando sol. Sem maquiagem, a loira posou natural na web e recebeu chuva de elogios dos fãs ao exibir seu corpaço escultural e a barriga sarada.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa apostou no biquíni tomara que caia e cavado com as cores da bandeira do Brasil.

"Bota as cores do Brasil no corpo, porque hoje tem jogo, meu povo", escreveu Carolina Dieckmann ao legendar o post.

"Lindeza", "Gata", "Espetáculo de mulher", "Quem arrasa é ela", "Pra ter essa beleza, tem segredo especial? Ou você só nasceu linda assim?", babaram os fãs nos comentários.

Vale destacar que Carolina já está nas gravações da próxima novela das sete da TV Globo, Vai na Fé. Recentemente, ela posou com parte do elenco da trama criada e escrita por Rosane Svartman, os atores Marcos Veras (42), Emílio Dantas (40), Samuel de Assis (39) e Flora Camolese.

Confira os cliques de Carolina Dieckmann de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann celebra 10 anos da lei que leva seu nome

Carolina Dieckmann comemorou no último dia 30, os dez anos da lei criada com seu nome, após ela ter fotos íntimas vazadas na internet e ser vítima de uma tentativa de extorsão, em 2011. A princípio, a artista relembrou o crime e contextualizou o caso para aqueles que não sabiam dos momentos que ela passou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Em 2011, eu passei por um processo doloroso. Minha intimidade foi invadida, e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida ou minhas fotos seriam publicadas", começou. "Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", explicou ela.

