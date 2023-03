Carolina Dieckmann ostenta barriga sarada ao puxar o biquíni: ''Dou um jeitinho''

Aos 44 anos, atriz Carolina Dieckmann exibe curvas perfeitas e abdômen sarado na web ao puxar a parte de baixo do biquíni

A atriz Carolina Dieckmann (44) que interpreta Lumiar na novela Vai Na Fé, da Globo, iniciou esta sexta-feira, 17, deixando os seguidores chocados na web!

Logo pela manhã, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar registros em que aparece usando um biquíni estampado e colorido. Exibindo seu corpão escultural e a beleza natural ao posar sem maquiagem, ela puxou a parte de baixo do look, deixando à mostra sua barriga sarada.

"Bikini pra cima ou bikini pra baixo ahahahaha todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou fã do bikini bem baixinho, mesmo quando o modelo é hot pants eu dou um jeitinho hehehe quem mais aqui gosta do bikini assim? arrashhhhhhhtaaaaaaa", escreveu Carolina Dieckmann ao legendar o post.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "O corpitcho da gata, eu amo", "Aff, gata demais!", "Você é perfeita até de burca", "Gente do céu, que espetáculo de mulher é essa?", "Minha referência de beleza desde molecota e segue lindíssima", "Com esse corpo lindo, de qualquer jeito fica bom", destacaram os admiradores.

Confira Carolina Dieckmann de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann posta foto antiga ao lado de Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmann, que é heavy user de redes sociais, compartilhou uma lembrança na quinta-feira, 16, dia de TBT! A artista dividiu com os fãs um clique antigo de 2007 ao lado de Preta Gil (48), sua amiga de anos que atualmente está em tratamento contra um câncer no intestino.

"Meu #tbt é amor purinho… @pretagil e eu em 2007… faz as contas aê", escreveu Dieckmann. "Não aguento de tanto amor!!! Juro", se derreteu Preta nos comentários. "Que lindas… amo vocês!", declarou Fran Gil, filho de Preta com o ator Otávio Muller.

