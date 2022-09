Carol Peixinho aposta em look curtinho poderoso para noitada com Thiaguinho: ''Surreal''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho arrasa na produção para curtir noite em Salvador na companhia do namorado, Thiaguinho

A modelo Carol Peixinho (37) surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao surgir todo produzida ao lado do namorado, Thiaguinho (39)!

A ex-BBB surgiu deslumbrante nas fotos publicadas em seu feed no Instagram exibindo o look do dia para curtir a noite de quarta-feira, 28, com o amado em Salvador, na Bahia.

Nas imagens, a famosa apareceu usando um vestido branco curtinho, deixando suas pernas saradas e bronzeadas à mostra. Sensual, ela posou com o look decotado e com um recorte lateral que evidenciou sua barriga sarada. O vestido ainda conta com franjas brilhantes ao redor dos recortes.

Para completar o visual, a influenciadora digital surgiu com os cabelos presos em coque e escolheu uma bolsa prateada bem pequenininha e sandália de salto.

"Vamos ali bailar", escreveu Carol Peixinho na legenda da postagem.

Nos comentários do post, os internautas não pouparam elogios à gata e ao casal. "Linda", disse Thelminha nos comentários. "Que Maravilhosaaaaaa", "O casal mais lindo", "Mulher linda é essa, meu Deus", "Que vestido lindo, sereia linda, surreal", "É muito DIVA! Arrasa!", "E tome belezaaaa", destacaram.

Confira as fotos de Carol Peixinho para noitada com Thiaguinho:

Thiaguinho se derrete por foto de Carol Peixinho

Thiaguinho babou pela amada, Carol Peixinho, em foto publicada por ela na web! Sorridente, a influenciadora surpreendeu seus seguidores ao exibir o registro, e, claro, recebeu diversos elogios com o post. "Sorria pra vida que ela te sorri de volta", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, o cantor Thiaguinho aproveitou o espaço para enaltecer a namorada: "Você é uma alegria que anda!", escreveu ele, babando por Carol.

