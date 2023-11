Carol Nakamura ostenta curvas impecáveis em cliques na praia: "Mulherão"

Carol Nakamura ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar fotos na praia

A dançarina e ex-participante do reality No Limite, da TV Globo, Carol Nakamura elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa ostentou seu corpão escultural ao fazer poses na areia. Para os registros, ela surgiu usando um biquíni vermelho, e suas tatuagens no braço e na barriga se destacaram.

"Cidade maravilha", disse ela na primeira postagem. "Impossível não dar um mergulho no mar", confessou ela no segundo post. Os internautas rasgaram elogios. "Uma beleza encantadora. Parabéns", disse uma seguidora. "A mulher mais linda do mundo", afirmou outra. "Maravilhosa demais", comentou uma fã. "Que mulherão", falou mais uma. "O tempo passa e você cada vez mais linda!", observou uma admiradora.

Vale lembrar que Nakamura completou 40 em maio, e na ocasião, ela refletiu. "Cheguei aos 40! Como diria meu mestre Faustão, passa um filme na cabeça. [...] Nesses 40 anos fiz tantas coisas, fui e sou tão feliz, passei por coisas difíceis que na época não entendia o motivo e me senti muitas vezes injustiçada. Mas tudo tem seu tempo e seu aprendizado e posso dizer que aprendi muito nessa vida", disse ela em um trecho da postagem.

Confira as publicações:

Boninho fala sobre Nakamura no BBB 24

Após receber pedidos de fãs da Carol Nakamura sobre participação no Big Brother Brasil 24, o diretor Boninho resolveu responder comentários nas redes sociais e esclareceu a possível presença dela no reality da Globo.

Em sua conta no Twitter, agora X, o marido da apresentadora Ana Furtado afirmou que a ex-bailarina do Faustão, que foi eliminada do No Limite - Amazônia na prova semifinal, não estará na nova edição do programa. "Já vou adiantar aqui. Ela [Carol Nakamura] é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso [da TV Globo], está fora", escreveu ele.