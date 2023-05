Carol Nakamura reflete sobre a chegada dos 40 anos: “Não foi fácil"

Atriz e apresentadora Carol Nakamura relembra dificuldades e conquistas em sua trajetória no aniversário de 40 anos

A atriz Carol Nakamura (40) tem motivos de sobra para comemorar! Na última terça-feira, 9, a apresentadora celebrou a chegada dos seus 40 anos e fez uma reflexão em seu perfil oficial do Instagram para relembrar as dificuldades e conquistas em sua trajetória pessoal e profissional.

“Cheguei aos 40! Como diria meu mestre Faustão, passa um filme na cabeça. [...] Nesses 40 anos fiz tantas coisas, fui e sou tão feliz, passei por coisas difíceis que na época não entendia o motivo e me senti muitas vezes injustiçada. Mas tudo tem seu tempo e seu aprendizado e posso dizer que aprendi muito nessa vida”, Carol iniciou o texto.

"Quem diria que eu ia sair lá da dos arcos da lapa e conquistar tantas coisas”, a bailarina abriu o coração. A apresentadora também revelou que teve dificuldades para conquistar seu primeiro carro e sua primeira, que foi um presente para sua mãe. Além disso, ela também agradeceu por seus 17 cachorros: “São os meus amores”.

Em seguida, Carol agradeceu por ter encontrado seu marido, o ator Guilherme Leonel (28): “Sonhei em casar, e mais uma vez o cara lá de cima disse calma Carolina. Esperei por anos uma pessoa que me aceitasse como eu sou é que admirasse a minha parte difícil, sim pq sei que não sou fácil”, a atriz se derreteu com amado.

Carol também agradeceu a vida do filho, JuanNakamura (23), com uma declaração especial e concluiu o texto relembrando algumas dificuldades: “Não foi fácil [...] Já fui parar no fundo do poço, mas quando levantei, minha fé estava inabalável. Hoje só tenho a agradecer por tudo. Obrigada por essa vida, obrigada por estar completando 40 anos bem vividos”, ela finalizou.

