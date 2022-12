Carol Castro surge com biquíni inspirado no Brasil e fã diz: 'Deus abençoe'

Carol Castro exibe o bumbum ao usar biquíni fio-dental nas cores da bandeira do Brasil

A atriz Carol Castro (38) esbanjou sensualidade nas redes sociais ao mostrar sua beleza deslumbrante. A estrela surgiu só de biquíni verde com a expressão 'Made in Brazil' em amarelo para entrar no clima de Copa do Mundo do Catar.

Ela usou o modelito no dia do jogo do Brasil contra Camarões no terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 2. O look ousado destacou as curvas impecáveis do corpo dela e também sua cinturinha fina.

“Depois dos avatares, um pouco de realidade (e olheira) para ficar de olho no Brasil”, disse ela na legenda. Assim, os fãs elogiaram a estrela. “Deus abençoe”, disse um seguidor. “Gatona demais”, afirmou outro. “Linda, perfeita”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Novo visual de Carol Castro

Carol Castro adotou um corte bem curto, no estilo Joãozinho, para um novo papel, sem dar mais detalhes sobre a personagem:"Mudei. Mais uma vez. Agora, para 'Flávia'. Amo ser camaleônica pelas personagens", disse ela na legenda do registro. "Mesmo que seja variação do mesmo tema", continuou ela ao brincar na legenda.

"A caracterização e o figurino sempre ajudam muito na composição do próximo desafio… Já já poderei falar mais um pouquim", finalizou ela ao completar com um sorriso.