Carol Castro radicaliza o visual e adota corte nunca usado por ela: "Mudei"

De surpresa, atriz Carol Castro radicaliza completamente o visual para viver nova personagem e adota corte nunca usado por ela

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 13h47

A atriz Carol Castro (38) provou que inovar o visual é sempre uma boa escolha! Na tarde desta quarta-feira, 21, a artista compartilhou no Instagram sua mudança de visual e deixou a web completamente chocada e apaixonada!

A Kat, de Maldivas (Netflix) adotou um corte bem curto, no estilo Joãozinho, para um novo papel, sem dar mais detalhes sobre a personagem: "Mudei. Mais uma vez. Agora, para 'Flávia'. Amo ser camaleônica pelas personagens", disse ela na legenda do registro. "Mesmo que seja variação do mesmo tema", continuou ela ao brincar na legenda.

A mudança foi grande e tanto, já que há anos a artista mantém os fios acima dos ombros e tinha recentemente adotado um corte mais curto: "A caracterização e o figurino sempre ajudam muito na composição do próximo desafio… Já já poderei falar mais um pouquim", finalizou ela ao completar com um sorriso.

Os fãs, é claro, adoraram a mudança e não pouparam carinho e elogios nos comentários: "Você é maravilhosa com todos os cabelos", disse uma fã. "Eu simplesmente AMEI!", continuou outra. "Já estou pronta para a conhecer a Flávia", destacou um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Carol Castro publicou um vídeo especial em suas redes sociais para celebrar os seus 29 anos de carreira.

