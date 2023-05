Carla Diaz causa comoção na internet ao posar com look atlético: “Maravilhosa”

A atriz Carla Diaz mostrou um de seus looks para o ensaio do ‘Dança dos Famosos’ e recebeu elogios dos seguidores

Nesta quinta-feira, 25, Carla Diaz (32) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram o seu look do dia.

A atriz surgiu esbanjando beleza ao mostrar seu look para comparecer aos ensaios do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck”.

Carla surgiu com a barriga sarada à mostra ao vestir um top preto. A artista também vestia uma calça legging cinza listrada e um casaco amarrado nas costas.

“Com o ‘Diaz No Dança’, descobri que meus looks oficiais estão sendo nesse mood”, escreveu a ex-BBB na legenda das quatro fotos postadas.

Os seguidores de Carla adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Tá arrasando no estilo e na dança”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhosa”.

Outra seguidora reagiu às fotos da participante do BBB 21 escrevendo: “Amo seus lookinhos”. E outra fã comentou: “Sempre linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Uau!

Quem também chamou a atenção dos seguidores recentemente foi a modelo Yasmim Brunet (34)! A loira recebeu uma chuva de elogios ao surgir esbanjando beleza em seus stories.

Yasmim surgiu exibindo a boa forma com um biquíni fininho branco tomando sol em uma praia de Miami, nos Estados Unidos.