De biquíni micro, Yasmin Brunet choca ao exibir corpão desenhado: “Exagerada”

Modelo Yasmin Brunet ultrapassa os limites da beleza ao publicar novos cliques de biquíni em Miami

A modelo Yasmin Brunet (34) está curtindo ao máximo suas férias em Miami nos Estados Unidos! Diariamente, a loira atualiza suas redes sociais com cliques de biquíni, mas nesta quarta-feira, 24, a musa passou dos limites da beleza e encantou os seguidores ao ostentar a barriga chapada e o bumbum empinado em alguns registros.

Nos stories, a filha de Luíza Brunet (60) mostrou que estava pegando sol em solo americano: “Já estamos aqui na praia torrando", a loira contou. Em seguida, Yasmin tirou uma selfie de um ângulo ousado para mostrar o corpo todo, com destaque para o abdômen sequinho e o decote em evidência com um biquíni micro preto e branco.

Yasmin Brunet exibe corpão sarado com biquíni micro - Reprodução/Instagram

Mais tarde, a ex-esposa do surfista Gabriel Medina (29) atualizou seu feed do Instagram. Nos cliques, ela apostou na mesma parte de cima do biquíni e cobriu as pernas com uma calça branca larguinha. Mas a peça não impediu Yasmin de exibir o corpão sarado: a loira virou de costas e mostrou o bumbum empinado em um dos registros.

“Pra ficar na tua memória, tipo a vida toda”, a modelo legendou a publicação com o trecho de uma música do rapper brasileiro L7nnon. Nos comentários, os fãs mostraram que foram à loucura com os cliques: “Exagerada”, um seguidor brincou com a beleza da musa. “Maravilhosa demais essa mulher”, elogiou outra. “Gata demais”, disse mais um.

