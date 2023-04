Carla Diaz aposta na beleza ao posar com look todo branco

A atriz Carla Diaz recebeu diversos elogios de seus seguidores ao compartilhar fotos com look todo branco

Nesta quinta-feira, 27, Carla Diaz encantou seus seguidores nas redes sociais ao posar para fotos em seu Instagram com look monocromático.

A atriz surgiu com uma camiseta de mangas curtas e uma calça, todas brancas no ensaio fotográfico feito por Gabriel Correia.

Na legenda da postagem, a participante do Dança dos Famosos citou um poema de Rupi Kaur: “O mundo te dá tanta dor e aqui você está transformando-a em ouro”.

Nos comentários, a cantora e ex-BBB Gabi Martins escreveu: “Linda”. E a atriz Priscila Fantin também elogiou e comentou: “Linda”.

Os seguidores de Carla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Absurdamente linda”.

Esclareceu!

Recentemente, Carla Diaz veio à público esclarecer alguns rumores que circulavam na internet dizendo que o câncer, que ela enfrentou e se recuperou anos atrás, teria voltado.

“Acredito que fizeram uma relação com o convite que recebi do Dança dos Famosos há anos, quando descobri o câncer. E aí, obviamente, tive que me cuidar e falar 'não' para o Dança dos Famosos", comentou