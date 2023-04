Carla Diaz esclarece rumores sobre volta do câncer: “Me cuidar”

Carla Diaz quebra silêncio e faz desabafo após enfrentar problema de saúde

Recentemente, Carla Diaz (32) passou por um susto por conta de um problema de saúde. A notícia acabou gerando alguns rumores de que o câncer que ela enfrentou há alguns anos teria voltado. Nesta quarta-feira, 26, a loira quebrou o silêncio e fez um desabafo em seu Instagram para negar os boatos sobre a doença grave.

Carla explicou que sofreu uma inflamação nos órgãos digestivos, que não está relacionada ao câncer: “Começou a sair essa semana, coincidentemente que eu fiquei com gastroenterite e tudo mais, que ‘Carla Diaz abandona Dança dos Famosos por causa de doença ou câncer’. Queria dizer que isso não tem nada a ver com o agora”, ela explicou.

A atriz ainda relembrou de quando foi diagnosticada com um tumor na tireoide em 2020: “Acredito que fizeram uma relação com o convite que recebi do Dança dos Famosos há anos, quando descobri o câncer. E aí, obviamente, tive que me cuidar e falar 'não' para o Dança dos Famosos", Carla relatou.

Para finalizar, a artista afirmou que não deixará a dança: “Eu me cuidei, me curei, e hoje estou aqui e firme e forte no Dança, viu gente? Então fiquem tranquilos. Temos que ter muita responsabilidade com o que postamos na internet. Às vezes uma fake news é colocada para as pessoas por falta de interpretação ou por palavras mal usadas", concluiu o alerta.

Carla Diaz anuncia novidade na carreira:

Na última quinta-feira, 20, Carla Diaz fez um #TBT de uma visita especial a Brasília e anunciou uma novidade na carreira: “Vou participar do ECOSOC 2023, evento promovido pela ONU em Nova Iorque! Esse ano celebro 30 anos de carreira, com o desejo de seguir nela até ficar bem velhinha, e uma das coisas que minha profissão me deu é a visibilidade”, ela contou animada.