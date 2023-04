Carla Diaz compartilha TBT em Brasília e anuncia novidade: “Muito feliz”

A atriz Carla Diaz compartilhou TBT de visita à Brasília e compartilhou uma novidade com seus seguidores nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 20, Carla Diaz surpreendeu seus seguidores com um TBT de uma de suas visitas à Brasília.

“Hoje é dia de TBT e lembrei desse momento especial, essa visita que eu fiz à sede da Unesco, lá em Brasília”, começou escrevendo a atriz na legenda da foto publicada em seu Instagram.

A ex-BBB apareceu elegante com um conjunto branco composto por cropped e saia longa com alguns monumentos de Brasília ao fundo.

Além da lembrança antiga, Carla aproveitou para compartilhar uma novidade com seus seguidores: “Vou participar do ECOSOC 2023, evento promovido pela ONU em Nova Iorque!”.

“Esse ano celebro 30 anos de carreira, com o desejo de seguir nela até ficar bem velhinha, e uma das coisas que minha profissão me deu é a visibilidade e voz para apoiar causas que eu acredito. Feliz com esse momento e espero sempre estar contribuindo de forma positiva para uma realidade melhor para todos nós”, ainda comentou a artista.

Os seguidores de Carla adoraram a novidade e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Linda e elegante”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Você é luz”.

